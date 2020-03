"Rigtigt mange vil gerne hjælpe, og det er dejligt at opleve," siger Maja Axholt, der har oprettet Facebook-gruppen 'Allerød - hjælp hinanden under coronaudbruddet'. Privatfoto

Allerød står sammen - også i Majas Facebook-gruppe

Der er masser af tilbud om hjælp på nettet, og det gælder ikke mindst i 'Allerød - hjælp hinanden under coronaudbruddet' på Facebook

Allerød Nyt - 20. marts 2020 kl. 08:53 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen har udløst mange initiativer på nettet og på de sociale medier, hvor der tilbydes hjælp og deles information i stor stil. Det gælder også i Allerød, hvor man står sammen for at komme gennem krisen bedst muligt. Det kommer til udtryk gennem en strøm af opslag på Facebook, blandt andet i gruppen 'Allerød Kommune - hjælp hinanden!' med 7841 medlemmer. Det sker også i gruppen 'Allerød - hjælp hinanden under coronaudbruddet', der på kort tid har fået over 650 medlemmer. Her tilbydes hjælp til indkøb, gives gode råd og deles informationer, eksempelvis om udbring af medicin fra det lokale apotek. Og så har praktiserende læge Rie Stavis Rosman stillet sig til rådighed for besvarelse af spørgsmål, man måske ikke kan få besvaret på coronasmitte.dk. Senest er medlemmer af gruppen begyndt at uddele information i lokalområdet om Røde Kors' Hjælpenetværket, hvor man har rundet 10.000 frivillige, og hvor man kan få hjælp til at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål. Uddelingen sker - understreges det - på forsvarlig vis med rette forholdsregler for ikke at overføre smitte.

"Dejligt at opleve" 'Allerød - hjælp hinanden under coronaudbruddet' blev oprettet af Allerød-borgeren Maja Axholt, der er glad for den hjælpsomhed og det fællesskab, som opslag og kommentarer vidner om. "Rigtigt mange vil gerne hjælpe, og det er dejligt at opleve," siger Maja Axholt til Allerød Nyt og fortsætter: "Tanken med gruppen var, at folk der havde brug for hjælp - og folk der gerne ville hjælpe - kunne få kontakt med hinanden i gruppen. På nuværende tidspunkt er der ikke så mange, der beder om hjælp, da der har vist sig at være flere forhold på spil." "Det er nok ældre, der har mest brug for hjælp, og de er ikke så meget på Facebook. Og så tænker jeg, at folk måske ikke ønsker at få deres navn offentligt ud her i starten, hvis de er smittet med corona eller er i karantæne - og måske derfor afholder sig fra at spørge om hjælp derinde. Men når de er klar, så står vi i hvert fald parat til enten at hjælpe eller give dem kontaktoplysninger til Røde Kors' Hjælpenetværket." "Måske er der bare ikke så mange smittede i Allerød? Eller måske passer folk mere og mere på, jo flere forholdsregler og informationer, de får," siger Maja Axholt, der nu ser en god mulighed i at være med til at få information om Røde Kors' netværk delt ud. Opslag om netværket er nu ophængt i flere lokale butikker. Man kan ringe til netværket på dette telefonnummer: 3529 9660.

"Gruppen er der hvis man får brug for det" Maja Axholt slår fast, at 'Allerød - hjælp hinanden under coronaudbruddet' under alle omstændigheder vil fortsætte som et tilbud og et forum for deling af information. "Gruppen er der, hvis man får brug for det. Og behovet for hjælp kan jo sagtens udvikle sig hen ad vejen, som krisen fortsætter," siger hun. Selv arbejder Maja Axholt hjemme i øjeblikket, men det gjorde hun også inden udbruddet af coronavirus: "Jeg er freelancer og laver undertekster til tv, så min hverdag er rent arbejdsmæssigt stort set som normalt."

