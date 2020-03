Allerød spiser sammen - igen

Allerød gentager 'Danmark spiser sammen'-succesen fredag 24. april kl. 12.30 i den store sal på Allerød Bibliotek.

"Med stor velvillighed fra bibliotekets side har vi fået mulighed for også at køre et arrangement 24. april. Arrangementet består af velkomstdrik, tre retters menu og kaffe for 75 kr.," siger Walther Thomsen fra Ældre Sagen, der står for det praktiske.

"Dette kan kun lade sig gøre ved, at vi har fået 10.000 kr. af Nordea Fonden - og så har nogle entusiaster lovet at arbejde to dage i træk," siger Walther Thomsen.

Interesserede kan kontakte Bente Larsen på mail: bente.larsen@mailme.dk eller på telefon: 4046 7633. Billetter kan betales på følgende konto: 2348 6876145322 eller Mobilepay: 4046 7633, idet man skal huske at skrive navn.

"Det er ikke et krav, at man er medlem af Ældre Sagen. 'Danmark spiser sammen' er for alle," understreger Walther Thomsen.

mik.