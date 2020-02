Allerød-sjippere skal til VM i Canada

Deltagerne bliver i pigerækken 15+ for hold Anna Kærsgaard Sørensen, Emilie Lykke, Louise Francis, Marie Broen Magersholt og Mathilde Helbo Larsen fra Lillerød Rope Skipping Team. De er inden for de sidste par uger blevet sjællandsmestre og med guld i seks af otte discipliner og har desuden vundet de åbne jyske mesterskaber.

"Samtidig med verdensmesterskaberne afholdes International Open Tournament. Her deltager Lillerød Rope Skipping Team i holdkonkurrencen for piger mellem 15-17 år med Anna Fjord Andersson, Asta Katrine Petersen, Ellen Bøgh Krogh-Madsen, Josefine Sørensen, Josephine Rasmussen og Sandra Gottlieb. Derudover skal Andrea Brandt, Karoline Andersen, Lea Henriksen, Line Larsen, Olivia Glümer og Sofie Christensen konkurrere i enkelte discipliner for hold over 18 år i International Open Tournament. Og Emma Fager-Rod har kvalificeret sig i den individuelle masterkonkurrence i International Open Tournament.