Allerød ser på om vedligeholdelse kan fremrykkes

Dansk Byggeri roser, at kommunerne i Nordsjælland vil fremrykke betalinger for udført arbejde - og at flere kommuner også ser på, om de kan fremrykke byggeprojekter.

Allerød Kommune har allerede meldt ud, at man vil fremrykke betalinger, og når det byggeprojekter siger borgmester Karsten Längerich til Allerød Nyt:

"Ja, vi ser også på hvad vi kan fremrykke. Det gælder i første omgang vedligeholdelsesopgaver som for en stor del, bliver udført af håndværkere fra Nordsjælland og Allerød."

Dansk Byggeri mener, at fremrykninger af byggeprojekter uden tvivl vil hjælpe lokale virksomheder med at minimere eller undgå fyringer, men det skal gå hurtigt med at få byggeprojekterne op af skuffen, lyder opfordringen.

"En hurtig indsats fra kommunerne vil uden tvivl være med til at redde virksomheder, arbejdspladser og lærepladser," siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen og fortsætter:

"I Hillerød, Hørsholm, Furesø og Fredensborg er man godt i gang med at vurdere, hvad der kan rykkes frem, og jeg ved, at der i Hillerød allerede er håndværkere, som har undgået at blive sendt hjem, fordi kommunen har fremrykket opgaver. Jeg håber, at alle nordsjællandske kommuner vil gøre det samme. Og de kan med fordel også få renoveret f.eks. de skoler og børnehaver, som trænger til en kærlig hånd, nu hvor de alligevel står tomme."

Udover at sætte nye byggeopgaver i gang, er det også vigtigt, at kommunerne fortsætter med f.eks. at holde åbent på genbrugspladserne og sagsbehandle byggetilladelser, selvom rådhuset er lukket, påpeger Dansk Byggeri.

"Vi kan kun holde gang i hjulene, hvis vi kan komme af med byggeaffaldet, og hvis byggetilladelserne fortsat bliver ekspederet. I Folketinget gør politikerne, hvad de kan med hjælpepakker, nu er det kommunernes tur til at hjælpe med at redde arbejdspladser i deres lokalområde. Vi må hjælpe hinanden med at minimere tabene og komme bedst muligt ud på den anden side af denne krise," siger Jørgen Simonsen.