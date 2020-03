Allerød ser nærmere på indkøbs-idé fra Køge

I kampen for at komme levende gennem corona-krisen har Allerød Handelsforening flere gange opfordret Allerød-borgerne til at handle lokalt, og nu ser man også nærmere på en idé fra Køge.

'Vi elsker Køge' er blevet en succes med et website - www.vielskerkoege.dk - hvor man kan se en lang række tilbud fra de lokale butikker, bestille de varer man ønsker, betale via MobilePay og derefter få ordren gratis leveret til hoveddøren.

Det fremgår af et opslag i 'Vi elsker Køge' 22. marts på Facebook, at mange benytter sig af muligheden.

'Køge I er bare fantastiske. Flere hundrede af jer har støttet de lokale butikker, med mere end 50.000 kr. ved at handle på www.vielskerkoege.dk og tallet stiger dagligt, tusind tak. Når du handler er du med til at sikre at de fysiske butikker i byen også overlever krisen, så vi ikke vågner op til en spøgelsesby, når vi igen kommer på den anden side,' står der i opslaget.