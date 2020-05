Allerød på vej med fuld åbningstid i dagtilbud

"Med en trinvis genåbning kan vi sørge for at få alle med og snart være klar til at modtage alle børn i den fulde åbningstid - det sker over tre dage i den kommende uge," siger formanden for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Rachdi Bührmann

Dét er resultatet af en plan for trinvis yderligere genåbning på børnepasningsområdet, som børne- og skoleudvalget vedtog på et ekstraordinært møde 14. maj.

Fra mandag 18. maj genoptages alle madordninger. Og med øjeblikkelig virkning skal dagtilbuddene tilpasse organiseringen af gruppestørrelserne for senere at kunne modtage børn i den fulde åbningstid.

Væsentligt færre krav

Baggrunden for mødet var, at Sundhedsstyrelsen i sidste uge udsendte nye generelle anbefalinger, og at Børne- og Undervisningsministeriet i kølvandet på det har leveret en ny vejledning for yderligere åbning af dagtilbud til landets kommuner.

I de nye generelle anbefalinger er der blevet løsnet op for en masse krav, og en del tidligere krav er fjernet. Derfor vil en yderligere åbning kunne foregå med væsentligt færre krav, siger formanden for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Rachdi Bührmann, i en pressemeddelelse.

"Der er ingen tvivl om, at vores ansatte ude i kommunens dagtilbud har ydet og yder en kæmpe indsats for at give vores mindste borgere en god og tryg hverdag. Vi ved også, at samfundet bliver åbnet mere og mere i den kommende tid, og derfor har flere og flere forældre efterspurgt øget åbningstid i de seneste uger," siger udvalgsformanden og fortsætter:

"Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at komme i mål med Allerøds plan for den yderligere genåbning af dagtilbud med de færre krav, der stilles. Med den trinvise genåbning kan vi sørge for at få alle med og snart være klar til at modtage alle børn i den fulde åbningstid. Dette sker over tre dage i den kommende uge."