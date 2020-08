Allerød på X og tværs er klar med programmet

Programmet er nu klar, og de forskellige arrangører har virkelig lagt sig i selen for at skabe nogle varierede og spændende aktiviteter.

Den 30. september vil der blandt andet være mulighed for at prøve lincedance, ligesom KFUM spejderne holder møde. Dette gør de i øvrigt også nogle af de andre dage.

Årets udgave af Allerød På X og Tværs giver alle muligheder for at tage familie og venner med rundt i vores herlige kommune Allerød og få nye og spændende oplevelser.

"Der er mulighed for at blive spejder for en dag eller to, eller prøve kræfter med Jiu-jitsu, intervalgang med Diabetesforeningen, gå med på byvandring med Ole Peters eller Ole Høegh Post og besøge en vinmark," tilføjer han.