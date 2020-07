Allerød på X og Tværs afvikles i uge 40. Foto: Michael Braunstein

Allerød på X og Tværs afholdes igen i år

Arbejdsgruppen bag kulturugen har alligevel besluttet at gennemføre årets kulturuge

Allerød Nyt - 20. juli 2020 kl. 16:22 Af Kristina Pihl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den populære kulturuge Allerød på X og Tværs bliver igen i år en realitet, oplyser arbejdsgruppen bag. Udmeldingen kommer efter, at arbejdsgruppen tidligere på sommeren truede med at aflyse årets kulturuge, efter at kommunens tilskud på 51.000 kroner var nævnt i kommunens sparekatalog. Tilskuddet fra kommunen skal bl.a. bruges på plakater, bannere og annoncer, der skal gøre opmærksom på kulturugen.

Jørn Winther Jepsen, der er medlem af arbejdsgruppen, fortæller, at det var opbakningen fra lokale foreninger og politikere, der gjorde, at arbejdsgruppen besluttede at gennemføre kulturuge. Ifølge Jørn Winther Jepsen har kulturen og kulturugen en vigtig betydning for kommunen.

"Når tingene går lidt skævt, så skal man sikre sig, at kulturen er her, for det er den, der skaber et netværk mellem folk, hvor man mødes på kryds og tværs og politiske meninger brydes. Kulturen er med til at skabe et sammenhold og en samhørighed, og det er det, der kendetegner Allerød Kommune," lyder det fra Jørn Winther Jepsen.

Året kulturuge er udskudt til uge 40 pga. corona.

Selvom arbejdsgruppen nu har besluttet at afvikle den populære kulturuge i år, er fremtiden forsat usikker. Hvis politikerne beslutter, at tilskuddet på 51.000 kroner skal spares væk fra næste år, har arbejdsgruppen ingen plan b. Jørn Winther Jepsen håber, at en god dialog med kommunens Kultur- og Idrætsudvalg er vejen frem.

"Udover at Allerød er en naturkommune, er vi også en kulturkommune med mange kulturelle foreninger og aktiviteter, som er vigtige, at politikerne støtter op om," siger Jørn Winther Jepsen.

Et bredt program Planlægningen af årets kulturuge er i fuld gang. Igen i år skydes programmet igang med Aktiv Fritid, som afholdes lørdag den 26. september.

Jørn Winther Jepsen håber, at der snart kommer en afklaring om fremtiden for Allerød på X og Tværs, for usikkerheden kan mærkes blandt de deltagende foreninger.

"Jeg har hørt fra nogle, der sætter spørgsmålstegn ved, om det kan betale sig at være med i år, hvis kulturugen ikke bliver til noget næste år, og det er noget rod. Når man fra politisk side sender en melding om besparelser ud i luften, giver det dønninger. Men hvis man fra politisk side vil kulturugen, kommer vi stærkt igen næste år."