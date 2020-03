"Målet er at øge borgernes livskvalitet - så de fortsat kan nyde godt af og tage del i vores fællesskaber," siger formanden for sundheds-, velfærds- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune, Jesper Holdflod Pallesen.

Allerød og Hillerød i samarbejde om kurser til borgere

Kurserne går ud på at hjælpe borgere med at tackle kroniske smerte, angst og depression

Allerød og Hillerød går i samarbejde om 'Lær at tackle'-kurser, der går ud på at hjælpe borgere med at tackle kroniske smerte, angst og depression. Det sker efter gode erfaringer fra begge kommuner - og ud fra et ønske om at hjælpe hinanden med at tilbyde både unge og voksne borgere kurser. De to kommuners samarbejde har også som mål, at flere borgere kan få glæde af kurserne.

Erfaringerne er, at kurserne giver borgerne anvendelige redskaber, der kan gøre deres vej tilbage til arbejde kortere, og at borgerne kan få et værdifuldt netværk gennem deltagelse i kurserne.

Formanden for sundheds-, velfærds- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune, Jesper Holdflod Pallesen, slår fast, at Allerød arbejder målrettet på at sætte ind så tidligt som overhovedet muligt.

"Derfor har vi valgt at prioritere forebyggelsesmidler på at sikre hjælp og støtte til de borgere, der lider af kroniske smerter, angst og depression. Målet er at øge borgernes livskvalitet - så de fortsat kan nyde godt af og tage del i vores fællesskaber," siger han.