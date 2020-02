Allerød medunderskriver på kritisk brev til regeringen

Allerød - der står til at skulle betale 21,5 mio. kr. yderligere i udligning - erklærer i brevet sammen med øvrige medunderskrivere, at udspillet er 'et frontalangreb på hovedstadsområdet', og de beder om at blive hørt.

Skarp kritik fra Längerich

Allerøds Venstre-borgmester, Karsten Längerich, har siden offentliggørelsen af udspillet til udligningsreform kritiseret det skarpt. Til Allerød Nyt har han udtalt, at han kun ser tre muligheder: At hæve skatten eller sænke servicen gennem flere besparelser eller en kombination.

På Facebook har Karsten Längerich blandt andet skrevet:

'En af de største udfordringer med udligningssystemet, og som bliver meget værre med regeringens udspil er, at den samme borger kan tælle med i mange kriterier og dermed får specielle typer af kommuner mere end 100 pct. dækning af deres udgifter. Ordningen er tiltænkt udkantskommuner som Lolland, men de reelle vindere er velfungerende Vestegnskommuner.'

Og i forbindelse med et borgmestermøde i Venstre skrev Karsten Längerich:

'Alle borgmestre og gruppeformænd udtaler kritik over for regeringens oplæg til udligningsreform. Nøgleordene er, at det er ufagligt, uforståeligt, udokumenteret og vi mangler information fra regeringen. For at Venstre skal være med i aftalen, så er der opbakning til, at det kræver mange ændringer. Specielt for Nordsjælland er regeringens oplæg helt skævt. Det her bliver lange og svære forhandlinger. Nu skal der arbejdes hårdt hos alle borgerlige politikkere i Nordsjælland. Regeringens oplæg er uspiseligt og processen er skandaløs.'