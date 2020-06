Allerød-læge skal nu lede Lægeforeningen

navne Camilla Noelle Rathcke fra Allerød er valgt som ny formand for Lægeforeningen.

Camilla Noelle Rathcke har desuden været formand for Yngre Læger 2013-2018 og fællestillidsrepræsentant på Herlev Hospital 2006-2012.

Hun er valgt for tre år og afløser Andreas Rudkjøbing, som efter fem år på posten har valgt at træde af.

Blandt mærkesagerne er en styrket retssikkerhed for læger, en styrket psykiatri, uddannelse af flere speciallæger på tværs af specialer, et løft af sundhedsvæsenets økonomi, ulighed i sundhed og fokus på klimaforandringernes betydning for sundheden.