Allerød-instruktør har fået Benny Andersen Prisen

'Vi har fået Benny Andersen Prisen 2020! Den skulle være uddelt på Børnekonferencen, men blev uddelt over en webcast i stedet. Tak for en dejlig nyhed i mørke tider.'

Sådan skriver Allerød-instruktøren Michael Graversen til Allerød Nyt. Og han tilføjer:

'Prisen deler vi med De Uledsagedes Rejsehold, som har sammenført over 50 børn med deres familier. Blandt dommerne er Mimi Jakobsen og Marianne Jelved, som i begrundelsen kalder vores fælles rejse for 'et eventyr'.'