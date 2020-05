Allerød hjælper aftenskoler og foreninger

"Jeg er glad for, at vi med fuld opbakning i Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at give vores foreninger og aftenskoler en økonomisk håndsrækning. Som kommune og byråd skal vi hjælpe dér, hvor vi kan. Der er ingen tvivl om, at konsekvenserne af nedlukningen er mange - også for vores foreninger og aftenskoler," siger Merete Them Kjølholm (R), der er formand for udvalget, i pressemeddelelsen.