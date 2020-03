Allerød har fremrykket betalinger til virksomheder

'Der er flere aviser, der i dag har artikler om, at kommuner vil fremrykke betalinger til virksomhederne. Det har vi allerede gjort i Allerød, og det behøver ikke nogen politisk vedtagelse.'

Sådan skriver Allerøds borgmester, Karsten Längerich, 17. marts på Facebook.

'Hvis leverandører beder om syv dages betalingsfrist, så får de penge efter syv dage,' skriver borgmesteren og fortsætter:

'Det er vigtigt, at vi alle støtter vores erhvervsliv, så der både er arbejdspladser, lønudbetalinger og et overskud at beskatte, når vi kommer ud på den anden side.'