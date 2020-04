Allerød har åbnet udendørsanlæg

aktiviteter Nu kan foreninger igen spille tennis, petanque og dyrke atletik, efter at Allerød Kommune har åbnet for de udendørsanlæg, hvor aktiviteterne kan gennemføres uden smittefare.

"Vi har alle været ramt af den nedlukning, der er sket i både vores nationale og lokale samfund. Den har også ramt vores foreningsliv, som jo er en vigtig del af det fælleskab, vi har i Allerød," udtaler formand for kultur- og idrætsudvalget Merete Them Kjølholm i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.

"Derfor glæder det mig, at borgerne i Allerød nu kan genoptage nogle udendørs sportsaktiviteter. I den sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt at sige, at kommunens anlæg skal anvendes under sikre forhold og med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for øje," fortsætter hun.