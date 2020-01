Allerød er med i nyt læseprojekt for børn

"Projektet er helt fantastisk. SFO Lillevang vil sammen med Allerød Bibliotek give børnene en mulighed for at deltage i et ugentligt værksted med fokus på læsning, hvor det at læse ikke er en pligt, men skal være en fornøjelse, og noget der kan berige en. Alle børn kan få glæde af projektet, og ikke mindst de to-sprogede elever vil kunne få stor gavn af indsatsen. Vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med bibliotekets dygtige folk," siger Mads Ingvardsen, distriktsskoleleder på Lillevang Skole.

Leg med litteratur

Allerød Bibliotek har rigtig gode erfaringer med at vække interessen for børnelitteraturen og gøre den levende gennem legende arrangementer for børnefamilierne. Senest ved det store Jakob Martin Strid arrangement 'Strid Søndag' i efteråret, hvor godt 1.000 børn og voksne deltog.

Den viden og erfaring har biblioteket trukket på i udviklingen af konceptet for SFO-projektet 'LæS FOr sjov', som nu har modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Gennem et forløb med kreative workshops, forfattermøder, rollespil og fysiske aktiviteter i SFO Lillevang vil børnene lege sig ind i et litterært univers og vække det til live. I legen med litteraturen skabes et stærkt fællesskab og samlingspunkt, der kan tiltrække de børn, der ikke normalt ser sig selv som læsere.

Bibliotekschef på Allerød Biblioteker Annette Wolgenhagen Godt siger:

"Vi vil give flere børn læseglæden tilbage, og vi er derfor glade for samarbejdet med SFO Lillevang. Læselyst er omdrejningspunktet for alt, vi foretager os på Allerød Biblioteker, og dette projekt skaber nye muligheder for at sætte fokus på fritidslæsningen, formidling i øjenhøjde med børnene og ikke mindst tilgængeligheden af gode bøger dér, hvor børnene har deres hverdag."