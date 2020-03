Allerød er glad for anlægs-aftale: Skoler og institutioner står i første række

Borgmesteren har bedt den kommunale forvaltning om at se på mulighederne for at fremrykke planlagt vedligeholdelse og anlæg

"Folketinget har lyttet til Allerød Byråd, vi har mere eller mindre fået det, vi ønskede. Vi har behov for også at kunne optage lån, så her skal vi lige være på helt sikker grund, men jeg har allerede bedt den kommunale forvaltning om at se på mulighederne for at fremrykke planlagte vedligeholdelses- og anlægsopgaver."

Sådan siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich.

Han henviser til, at Allerød Byråd for kort tid siden i et brev til finansministeren opfordrede til, at anlægsrammen suspenderes, så flere anlægs- og vedligeholdelsesaktiviteter kan fremrykkes, at kommuner skal have mulighed for at optage lån, og at kommunerne skal have tilskud til at igangsætte udvalgte service- og anlægsopgaver.

Torsdag præsenterede regeringen en aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at frigøre dem fra det såkaldte anlægsloft i år. Anlægsloftet er en grænse for, hvor mange penge kommunerne normalt må bruge på eksempelvis renoveringer og nybyggeri.

Med aftalen har regeringen samtidig aftalt med kommunerne og regionerne, at en lang række byggerier og lignende, der egentlig var planlagt til de kommende år, i stedet rykkes frem, så de bliver gennemført i år.