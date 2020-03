Allerød-elever besøgte RUC

Klassen 2m fra Allerød Gymnasium (AG) var fornylig på besøg på Roskilde Universitet (RUC) til den årlige 'Nat-dag', hvor RUC inviterede gymnasieelever indenfor med henblik på at styrke elevernes indsigt i naturvidenskabelige fag - som et redskab til at løse forskellige problemstillinger.

2m hørte først om, hvordan man kan anvende matematik i samspil med biologi til at forstå de hormonbalancer, der ligger bag sygdomme som stress og depression - og dermed hjælpe med til at forbedre sundheden.

Dagen bød herefter på to andre interessante og tankevækkende oplæg, der også viste perspektiver af anvendt matematik, dels til en fysisk forståelse af hvirvler, og dels til håndtering af store mængder sundhedsdata, fremgår det af en pressemeddelelse.

"Til slut fik 2m en rundvisning, som gav eleverne mulighed for at snuse til RUC's faciliteter og behagelige omgivelser," fortæller Julie D. Hollmann og Monica Giri Malling, begge fra 2m.

mik.