Allerød-borgere: Vi må tænke på fremtiden og handle lokalt

"Det er vigtigt at handle lokalt, for vi må bevare de lokale butikker, og det er jeg da også selv meget bevidst om. Jeg handlede også lokalt inden corona-krisen. Jeg vil opfordre alle Allerød-borgere til at handle lokalt så meget som muligt," siger Tine Jørgensen, Lillerød.

"Vi må gøre noget, så butikkerne også er her efter krisen"

Allerød-borger siden 1996, Tom Ersking, har altid lagt så mange indkøb som muligt lokalt, og han opfordrer Allerød-borgerne til at tænke på fremtiden for de lokale butikker.

"Alternativet kan være en spøgelsesby, hvor der kun ligger supermarkeder, og det er ikke rart. Jeg og min familie køber fortsat alt det ind i lokalt, som vi kan få lokalt," siger Tom Ersking og fortsætter:

"Jeg forstår godt, at mange holder sig hjemme lige nu. Vi går også kun ud, når det er nødvendigt, og så følger vi alle råd og regler. Men man kan jo godt planlægge de indkøbsture lidt, man så rent faktisk er ude på, og tænke på at lægge indkøb i forskellige butikker. Det kan jo også være, at det er muligt at købe gavekort eller klippekort."

"Vi må gøre noget, så butikkerne også er her efter krisen. Det siger jeg lige så meget af egoistiske hensyn, for jeg kan godt lide at bruge byen, at gå i gågaden og at snakke med de forretningsdrivende, og jeg vil blive ked af, hvis nogen må lukke," siger Tom Ersking, der selv arbejder i en bank og lige nu gør det hjemmefra.