Allerød-borger udgiver bogen 'Hoodooernes land'

'Formålet med bogen er dels at inspirere læseren til at besøge regionen, men den forsøger også at forklare den komplicerede geologiske baggrund for klippernes dannelse,' skriver Michael Ekelid til Allerød Nyt.

Et paradis med smuk og særpræget natur

I en pressemeddelelse om bogen kan man læse, at det sydvestlige USA er 'et paradis for landskabsfotografer, geologisk interesserede og alle andre, som begejstres af smuk og særpræget natur.

''I området finder man både Californiens bjerge, den vidtstrakte ørken og de røde klipper i det sydlige Utah - kendte fra motiver fra mange film og reklamer. De fascinerende landskaber er i høj grad blevet formet af kræfter, som skyldes bevægelser i jordskorpen,' oplyses det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'I bogen tages læseren med på rejse i geologiens verden. Rejsen starter tilbage i tiden, for flere hundrede millioner år siden, hvor kontinenterne var placeret anderledes end nu. Bogen forklarer på en enkel måde, hvordan klipperne er blevet skabt med udgangspunkt i generelle geologiske principper og med særlig fokus på de specielle forhold i det sydvestlige USA.'

'Rejsen fortsætter i nutiden, hvor læseren introduceres til naturparker som Bryce Canyon, Arches og Red Rock Canyon. To konkrete turforslag er inkluderet som hjælp til planlægningen af rejser på Colorado-plateauet og i Californien.'

Michael Ekelid, født 1962, er ingeniør og arbejder med instrumenter til høretest. Han blev tidligt fascineret af det sydvestlige USA, og et ophold i Californien gav ham mulighed for at udforske og fotografere landskaberne. Michael Ekelid nyder at rejse, fotografere og bygge modeltog. Han bor sammen med sin kone og søn i Allerød.