Byrådsmødet i marts her på Allerød Rådhus er aflyst som følge af corona-krisen.

Allerød aflyser byrådsmødet 26. marts

Det kommende møde i Allerød Byråd 26. marts bliver aflyst og alle punkter på dagsordenen bliver overflyttet til byrådsmødet 30. april.

Det oplyser borgmester Karsten Längerich.

"Vi har ingen sager på marts-mødet af så hastende karakter, at de ikke kan vente," siger Karsten Längerich og fortsætter:

"Med direktionen mødes jeg over Skype, og det fungerer fint, men byrådsmøder kræver offentlig adgang."

"Jeg forventer, at byrådet kan mødes fysisk i april, så må vi se på under hvilke omstændigheder og vilkår, det kan blive - men ingen ved, hvordan situationen er til den tid, så meget kan have ændret sig."