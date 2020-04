Allerød Rådhus bliver igen scene for et fysisk byrådsmøde. Arkivfoto

Allerød åbner for fysiske byrådsmøder igen

"Danmark er langsomt ved at lukke op, og vi har mulighed for at mødes fysisk på en forsvarlig måde. Det er mest hensigtsmæssigt, at vi er tilstede sammen, når vi skal behandle en dagsorden, som vil have 28 punkter, og vi jo er 21 deltagere i mødet," siger borgmester Karsten Längerich (V).