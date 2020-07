Præsidentkæden er overdraget af Henrik Kousholt t.v. til den nye præsident Klaus Rosenborg Lyksted. Pressefoto

Allerød Rotary Klub: Arbejdet fortsætter trods corona

Allerød Nyt - 11. juli 2020

Allerød Rotary Klub har netop afsluttet endnu en sæson, men den gik heller ikke fri af covid-19. Det var nødvendigt, at medlemmerne hver tirsdag mødtes via videomøder.

"Det fungerede rigtig godt, og gjorde det muligt på denne måde at videreføre en stor del af klubbens aktiviteter. En vigtig del af Rotary arbejdet er humanitære indsatser. Det var heldigvis muligt undervejs at træde til, hvor det var mest nødvendigt. I relation til covid-19 var der et stort behov for at yde hjælp til især de mennesker, der opholder sig i midlertidige lejre - som flygtninge og fordrevne. Her har smitten nemme vilkår," skriver Allerød Rotary Klub i en pressemeddelelse.

Rotary har internationalt afsat betydelige midler til at støtte dette arbejde. Også med de såkaldte Shelterboxe, der som ordet antyder, er noget, der kan give ly til udsatte. Det er telte med det nødvendige udstyr. Senge, tæpper, kogegrej med mere. I forbindelse med covid-19 er boxene udvidet med sæbe og instrukser i håndhygiejne. Også vandrensningssæt der sikrer rent vand indgår i boxene. Det er på den måde muligt at isolere en del af de smittede. Allerød Rotary Klub donerede sammen med klubber i resten af verden et betydeligt antal Shelterboxe til dette vigtige arbejde.

Dansk kvinde i afrika I Tanzania driver en dansk kvinde, Anne Juel Katabaro og hendes mand en skole, Katempris, der giver lokale børn mulighed for at få en god skolegang under ordnede forhold. Allerød Rotary Klub har flere gange støttet skolens arbejde, og igen i sæsonen ydet tilskud til en vandboring, der skal sikre skolen egen vandforsyning. Katempris er desværre heller ikke sluppet for covid-19. Det har været nødvendigt at sende alle elever hjem på ubestemt tid.

Ny præsident 16. juni sluttede året i Allerød Rotary Klub, og som altid betød det, at der blev skiftet præsident. Henrik Breiner Kousholt har arbejdet hårdt som præsident, og måtte samtidig håndtere Corona situationen, så hjulene kunne holdes i gang.Ved sidste møde inden sommerferien overdrog Henrik Breiner Kousholt præsidentkæden til næste års præsident, Klaus Rosenborg Lyksted, der skal arbejde videre med klubbens udvikling og aktiviteter sammen med resten af ledelsen og de forskellige udvalg.