Allerød Rådhus - åbner igen 15. juni.

Send til din ven. X Artiklen: Allerød Rådhus åbner igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allerød Rådhus åbner igen

Personligt fremmøde bliver muligt igen fra 15. juni - men der er en del restriktioner

Allerød Nyt - 12. juni 2020 kl. 13:15 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra mandag 15. juni slår Allerød Rådhus igen dørene op for personligt fremmøde for borgerne. Det sker efter meldingen om, at offentligt ansatte øst for Storebælt igen må møde fysisk på arbejde fra næste uge.

Alt bliver dog ikke helt som før nedlukningen, men borgerne kan altså igen blive betjent personligt.

På grund af Covid-19 bliver der taget en række forholdsregler, når borgerne igen kommer ind på rådhuset. Der sættes plexiglas op ved alle skranker, og der vil være adgang til håndsprit, så det er muligt at afspritte hænderne ved indgangen til rådhuset.

God idé at bestille tid Borgerne opfordres til at bestille tid, men det bliver også muligt at møde op uden tidsbestilling. Rådhuset forventer travlhed den første uge, så hvis man som borger har opgaver, der kan vente, giver det god mening at vælge et lidt senere tidspunkt.

For at forebygge smittespredning begrænses antallet af borgere indenfor, og der etableres et kø-system udenfor, hvor en vagt vil administrere adgangen til rådhuset, oplyser kommunen. Kun borgere med et ærinde på rådhuset kan komme ind.

Det er også muligt at benytte de digitale selvbetjeningsmuligheder i Borgerservice. Medbetjening vil fortsat ske telefonisk, som det også er sket under nedlukningen.

Alle unødvendige kontaktflader, eksempelvis blade og legetøj, bliver fjernet fra Borgerservice.

Åbningstiderne på rådhuset bliver som før nedlukningen: Mandage mellem kl. 12.00-17.00, torsdage mellem kl. 12.00-17.00.

Man kan ringe til Borgerservice via 48 100 100.