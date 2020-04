Allerød Musikskole håber på genåbning i maj

'Det er svært at være sammen hver for sig, når man er en musik- og kulturskole, og vi havde sådan håbet på, at vi kunne komme i gang igen her efter påske. Men desværre er meldingen fra regeringen/byråd, at vi ikke må undervise i musikskolens og folkeskolernes lokaler. Fristen for næste genåbning af samfundet er 11. maj, og vi arbejder målrettet på, at landets musik- og kulturskoler kommer med i denne pulje.'

Underviser online

Lars Peter Nielsen glæder sig over, at musikskolen i Allerød har 'nogle super engagerede lærere, der gør alt for at holde gang i undervisningen, så vi fortsætter med vores online-undervisning og/eller personlig kontakt til hver eneste af jer.'

Musikskolelederen fortsætter:

'Vores kor-, danse-, drama- og billedskoleelever kan vi desværre ikke undervise online, men jeg ved, at vores lærere gør, hvad de kan for at inspirere til aktivitet.'

'Normalt er vi på denne tid i gang med at forberede den nye sæson og øve til skolekoncerter og sommerfest, men da det er besluttet, at der indtil 10. august ikke må være store forsamlinger, så er alle koncerter og events indtil denne dato aflyst.'

'Vi åbner for (gen)tilmelding til sæson 20/21 på vores hjemmeside fredag 1. maj, og jeg håber meget, at I alle har lyst til at fortsætte i den nye sæson,' skriver Lars Peter Nielsen.

Han tilføjer:

'Lige nu hvor vi alle skal være meget hjemme, kan jeg mærke hvor meget jeg savner at være sammen med jer, jeg glæder mig sådan til, at vi alle igen kan mødes på Musikskolen.'