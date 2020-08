Allerød Linedance begynder igen

dans Den 18. august er Allerød Linedance glade for igen at kunne holde arrangement i Centerhallen i Lillerød, står der i en pressemeddelelse.

"Efter nedlukningen i marts måned, har vi ventet på myndighedernes udmelding om, hvornår vi kunne starte op igen og nu har vi endelig fået grønt lys. Allerød Linedance vil nøje følge de særlige retningslinjer der er udstukket i forhold til afstandskrav, adgang til håndsprit osv. , for at forebyge smittespredning af coronavirus," står der.

"Alle har mulighed for at komme forbi kl. 18.00, og vi håber, at der vil være mange - også personer, som måske aldrig har danset 'linedance' før - der vil møde op og høre lidt om klubben og få afprøvet nogle trin.

Den 24. eller den 25. august (alt efter hvilket hold man ønsker at starte på) vil der være sæsonstart og man har mulighed for at deltage 2 danseaftener gratis, inden man beslutter sig for en eventuel indmelding i klubben, skriver foreningen, og der henvises til www.alleroedlinedance.dk for mere info.