Allerød Kommune opfordrer uddannede sygeplejersker, der har tid og lyst, til at give kommunen en hånd med at pleje borgere, der måske sendes hjem tidligere fra sygehusene.

Allerød Kommune opfordrer sygeplejersker: Meld jer til jobbank

"Allerød Kommune får behov for flere hænder på sundheds- og ældreområdet i den kommende tid. Er du uddannet sygeplejerske, og har du tid og lyst til at give en hånd, så kan du tilmelde dig vores jobbank."

Sådan lyder opfordringen fra Jesper Holdflod Pallesen, som er formand for sundheds-, velfærds- og beskæftigelsesudvalget.

"Når flere corona-smittede får brug for pladsen på sygehusene, forventer vi, at andre patienter, der stadig har behov for pleje, vil blive sendt hjem tidligere. Derfor får vi brug for sygeplejersker, der kan passe, pleje og yde omsorg for de borgere. Vi kan også risikere, at flere ansatte på vores velfærds- og plejeområder bliver syge eller kommer i karantæne," siger udvalgsformanden og fortsætter:

"Vi ønsker at være på forkant med denne her jobbank og håber, at flere tilmelder sig og er villige til at give en hånd, hvis der opstår personalemangel."

Hvis man vil være en del af Allerød Kommunes jobbank af sygeplejersker, skal man kontakte kommunen på coronavirus@alleroed.dk. Al hjælp kan bruges, også selvom det er længe siden, man har taget sin uddannelse eller været i faget, oplyser kommunen.

'Vi tilbyder naturligvis introduktion til dine opgaver og er klar til at modtage og støtte nye sygeplejerskekolleger. Allerød kommune tilbyder en time-ansættelse, som på mange måder kan tilrettes dit ønske om arbejde og tidsrum,' skriver kommunen i en pressemeddelelse.

mik.