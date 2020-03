Formand for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, er ude med 'Park og Vej' for at sætte skilte op med budskabet: Brug de offentlige arealer - men husk at holde afstand til hinanden.

Allerød Kommune: Anlæg og legepladser er åbne - men husk at holde afstand

I Allerød er legepladser og anlæg åbne, så alle kan tage en frisk tur og bruge kommunens udendørsfaciliteter.

For at minde alle om de forholdsregler, sundhedsmyndighederne anbefaler, er formand for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, ude med 'Park og Vej' for at sætte skilte op. Budskabet er klart: Brug de offentlige arealer – men husk at holde afstand til hinanden.

"For rigtigt mange mennesker er hele hverdagen vendt op og ned. Børn og unge er hjemme fra skole og børnehave, arbejdspladsen er rykket ind i privatlivets rammer, og familiens fritidsaktiviteter er sat på pause. Biografer, teatre og caféer er lukkede. Derfor er det er helt naturligt, at mange vælger at bruge de tiden ude i det fri," siger Miki Dam Larsen og fortsætter:

"Heldigvis har vi skov og natur lige i baghaven og masser af luft omkring os. Jeg oplever, at borgerne i Allerød er rigtig gode til at vise omtanke og holde afstand til hinanden på de daglige ture ud i kommunen. Ikke desto mindre opsætter vi de anbefalinger, der er fra myndighederne, forskellige steder som en god påmindelse for os alle."

Skiltene bliver sat op ved indgangen til legepladser på skoler og daginstitutioner, på sportsanlæg, parker, ved bibliotekshaven samt ved bymidterne, oplyser Allerød Kommune.

mik.