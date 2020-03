Allerød Genbrugsplads genåbnes for private

KL har tidligere meldt ud, at affaldsindsamling, affaldsenergianlæg og deponier var kritiske opgaver på affaldsområdet. Det har hidtil været hovedreglen, at der ikke var adgang for private til genbrugspladserne. Da perioden nu er forlænget, og der opstår udfordringer med affald, der ophobes yderligere i samfundet, ændrer KL anbefalingen.

"Vi har i bestyrelsen for Norfors besluttet at åbne Allerød Genbrugsplads på tirsdag for private, med udgangspunkt i at Kommunernes Landsforening (KL) og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt," siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich.

Kontakt skal undgås

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet situationen. Deres vurdering er, oplyser Karsten Längerich, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet. Det skal undgås, at der opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt. Det kunne f.eks. gøres ved at regulere antallet af samtidige borgere på en given genbrugsplads i forhold til pladsens areal og indretning.

"Styrelsen anbefaler, at man på genbrugspladserne sikrer hyppig rengøring af fælles kontaktpunker således, at man minimerer risikoen for indirekte smitte via disse. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at brugerne ved tydelig skiltning på pladserne opfordres til at holde afstand til andre på pladsen samt udføre håndhygiejne, når de har forladt pladsen," siger borgmesteren og tilføjer:

"KL anbefaler på den baggrund, at genbrugspladserne åbner fuldt ud og med fuld bemanding fra tirsdag 31. marts 2020. For at det kan foregå forsvarligt henset til smittefare for borgere og medarbejdere, bør kommunerne indføre adgangsbegrænsning, og det bør overvejes, om der kan være en kommunal myndighedsperson med erfaring med miljøtilsyn til stede på pladserne."

mik.