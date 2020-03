Der var kø udenfor, da Allerød Genbrugsplads genåbnede for private tirsdag morgen kl. 7.00. Men her kl. 8.00 var der ikke mange på pladsen.

Allerød Genbrugsplads genåbnede med kø - og ændrede forhold

"Det glæder mig, at genbrugspladserne nu igen åbnes for alle – det har været en udfordring for mange, at vi ikke har kunne komme af med vores haveaffald og andet til genbrugspladsen," siger formand for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, og fortsætter:

Kommunernes Landsforening har ændret deres anbefaling vedrørende landets genbrugspladser efter en ny vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er derfor, genbrugspladsen i Allerød er åbnet igen, men forholdene er ikke helt, som de plejer at være: Der er blandt andet en stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand.

"Kom kun hvis det er uopsætteligt"

Norfors driver Allerød Genbrugsplads og anbefaler, at man kun kører på genbrugspladsen, hvis der er et uopsætteligt behov. Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning, anføres det.

"Vi glæder os over, at Norfors igen må tage imod borgerne og deres affald - vi har godt bemærket, at vi har været savnet. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at der må forventes et stort pres på genbrugspladserne i de første dage - med risiko for lange bilkøer. Vi opfordrer til at vente så lang tid som muligt med at køre på genbrugspladsen, og - når man er der - bruge så lidt tid på pladsen som muligt, så andre kan komme til. Det er stadigvæk vigtigt, at ALLE besøgende på genbrugspladserne husker at passe godt på hinanden og vores medarbejdere," siger Peter Storm, Norfors.

Genbrugspladsen følger de normale åbningstider. Dog vil der være en række forhold som ikke er normale. Spildopmagernes genbrugsbutik er stadig lukket – også for indlevering på genbrugspladsen – og kommunens egen afhentning af storskrald rundt omkring i kommunen er også stadig lukket ned.