Allerød Fys flytter til Sundhedshuset

Dørene åbnes mandag 18. maj

Klinikcheferne hos Allerød Fys, Lars-Peter Jensen og Tommy Holritz Rasmussen, har de store smil fremme, når de fortæller om det nye Sundhedshus ved Allerød Station. Her åbner Allerød Fys mandag 18. maj.

Torsdag 14. maj og fredag 15. maj er Allerød Fys lukket, for her flyttes det sidste til den nye adresse på Allerød Stationsvej 10.

Allerød Sundhedshus rummer ud over de 16 fysioterapeuter fra Allerød Fys blandt andet også en tandlæge, en kiropraktor og en speciallæge i kirurgi.

"Dette er mange års drømme og ambitioner, som endelig går i opfyldelse. Her får vi en klinik, som er skræddersyet til os. Her er alt, hvad vi kan ønske os, og jeg er sikker på, at både vores patienter og vores medarbejdere vil nyde at være i de nye rammer. Der bliver god plads i træningscenteret, hvor alle træningsmaskinerne står, og der også er et område til træning med vægte. Den gode plads betyder f.eks., at cyklerne kan stå med god afstand. Der er også to store og lyse holdsale. Her foregår bl.a. GLAD-træning til slidgigtpatienter og også de populære Fysio-yoga hold. Der er også knæ-hold, seniortræning, nakke-skulder hold og træning for parkinsonpatienter og sclerosepatienter og hold for dem med dårlig ryg, Fysio-flow, Fysio-Pilates og mange mange flere," siger Lars-Peter Jensen i en pressemeddelelse.

Tommy Holritz Rasmussen supplerer:

"Mange af vores patienter har måttet holde pause pga. corona-krisen, og specielt de svageste har desværre tabt en del af deres muskelstyrke og balance. Nu får vi meget bedre plads, og dermed vil mange helt sikkert komme ud for at få den nødvendige træning igen."

Katastrofal måned Allerød Fys har, ligesom mange andre, måttet lukke ned pga. corona-situationen, og selvom klinikken har lavet video-konsultationer, har man måttet sende den største del af personalet hjem.

Den første måned var katastrofal med et tab på over 90 pct. i forhold til klinikkens normale omsætning, oplyser Allerød Fys. For nogle uger siden fik fysioterapiklinikker imidlertid lov til at åbne stille og rolig igen for patienterne, og nu går det hurtigt den rigtige vej, fortæller klinikken.

"Vi synes jo, at det var meget uheldigt at skulle lukke pga. corona-risikoen, lige midt i vores flytteplaner. Men vi kan jo se, at det trods alt er en fordel, at vi netop nu, hvor det er så vigtigt at holde afstand, kan flytte ind i et sundhedshus og en klinik, hvor vi har de allerbedste muligheder for at kunne holde afstand, og dermed skabe sikre og trygge muligheder for alle vores patienter," siger Tommy Holritz Rasmussen.

Allerød Fys havde planlagt en kæmpe åbningsreception, men den bliver man nødt til at vente lidt med. Træningscenter-delen benyttes både til fitness og til patienter. Fitness-medlemmerne må desværre vente lidt endnu.

"Det bliver først i august, at fitnesscentre må åbne - så vi må vente lidt med de fantastiske åbningstilbud til den tid. Indtil da kan alle, som har brug for fysioterapeutisk træning, boltre sig på den gode plads," siger de to klinikchefer.

