Drop de varslede besparelser på den kollektive trafik generelt og specifikt for buslinie 55E, skriver Allerød Byråd i et høringssvar til Region Hovedstaden.

Allerød Byråd i høringssvar: Drop besparelse på bus 55E

Høringssvaret er nu sendt til Region Hovedstaden

Allerød Nyt - 05. maj 2020 kl. 15:15 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drop de varslede besparelser på den kollektive trafik generelt og specifikt for buslinie 55E.

Sådan hedder det i det høringssvar, som et enigt Allerød Byråd har vedtaget og sendt til Region Hovedstaden vedrørende Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi for 2020-2023.

Byrådet tog på mødet 30. april stilling til høringssvaret efter at have modtaget et udkast til udviklingsstrategien.

Formuleringen i høringssvaret om den kollektive trafik lyder i sin helhed:

'I den forbindelse anbefaler Allerød Kommune, at de varslede besparelser på den kollektive trafik generelt, og specifikt for Allerød buslinje 55E, droppes. Nedlæggelse af regionale busruter står i klar modsætning til målsætningen om at styrke fremkommelighed og kollektiv trafik.'

I byrådet roste Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, borgmester Karsten Längerich, V, for hans indsats mod besparelsen på 55E.

"Det har store konsekvenser at nedlægge busruten," fastslog han.

Erik Lund, K, kaldte en nedlæggelse af 55E for "en katastrofe".

"Vi mangler en repræsentant i regionsrådet. Tag fat i jeres partifæller i rådet og pres dem," foreslog han.

"Det er en rigtig god idé," bemærkede Karsten Längerich, mens hans partifælle, Lisbeth Skov, slog fast, at der virkelig bliver kæmpet for at bevare ruten.

Nikolaj Bührmann, SF, påpegede, at situationen var svær for regionspolitikerne i lyset af regionens økonomi.

"Det her er også et udtryk for, at kollektiv transport nedprioriteres," sagde han og bakkede op om ønsket om at bevare 55E.

Det samme gjorde Miki Dam Larsen, S, der konstaterede, at "her nedlægges en hel service," hvilket efter hans mening resulterede i en væsentlig forringelse for unge under uddannelse.