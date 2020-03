"Vi skal som kommuner have muligheden for at igangsætte arbejder i en periode, indtil det private erhvervsliv vil komme i gang igen," siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich.

Allerød Byråd: Giv kommunerne nye økonomiske rammer

Et enigt Allerød Byråd opfordrer i et brev til finansminister Nikolaj Wammen, Folketingets partier og Kommunernes Landsforening til, at kommunernes økonomiske rammer løsnes, så væksten understøttes.

Byrådet opfordrer til, at anlægsrammen suspenderes i mindst tre år, så flere anlægs- og vedligeholdelsesaktiviteter kan fremrykkes, at kommuner skal have mulighed for at optage lån til det, og at kommunerne skal have tilskud til at igangsætte udvalgte service- og anlægsopgaver.

"Det er en vanskelig tid, vi er i. Både staten, regionerne og kommunerne gør alt hvad vi kan for at afbøde de sundhedsmæssige effekter af corona-pandemien, og i Allerød Kommune påtager vi os vores forpligtelser - uanset omfanget. Men allerede nu kan vi se, at pandemien kommer til at få store økonomiske konsekvenser for Danmark. Vi ser, at rigtig mange erhvervsdrivende i Allerød lider, og vi vil som kommune gerne hjælpe med at igangsætte offentlige anlægsprojekter," siger borgmester Karsten Längerich og fortsætter:

"I Allerød Kommune har vi valgt at fremrykke betalinger til leverandører, og er også i gang med at se på at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsopgaver for at hjælpe erhvervslivet. Vi har dog behov for videre rammer fra statens side, end dem som findes i dag. Derfor har et samlet byråd rettet henvendelse til finansministeren for at gøre opmærksom på, at de nuværende aftaler om kommunernes økonomi ikke er brugbare, da virkeligheden er en helt anden nu - og det skal der handles på."

Efter finanskrisen i 2009-2011 blev der af den daværende regering iværksat tilsvarende tiltag, men de kom alt for sent, lyder meldingen i brevet. Tiltagene skal vedtages nu, for at der kan sættes gang i aktiviteterne og håndværkerne kan planlægge med, at opgaverne kommer, så de holder gang i deres virksomheder, hedder det i brevet til finansministeren.