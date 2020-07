Allerød Bio har sommeråbent

"Biografen er pænt besøgt, og vejret har været dejligt set med biograføjne. Vi plejer at have lukket i juli, så vores 130 frivillige kan få en pause, for biografen er drevet udelukkende af frivillige. Men vi vælger at have åbent i juli, da der er rigtig mange, som vælger at blive hjemme i ferien, og vi vil gerne bidrage til, at folk kan finde noget positivt at lave i deres egen by," siger hun.