Midlertidigt er der sat en stopper for døgnåbningen af Allerød Bibliotek. Arkivfoto

Artiklen: Allerød Bibliotek stopper midlertidigt med at have døgnåbent

Allerød Bibliotek sløjfer midlertidigt ordningen med at holde døgnåbent. Det skyldes 'uhensigtsmæssig brug af biblioteket i nattetimerne', oplyser biblioteket på sin hjemmeside og på Facebook.

'På grund af uhensigtsmæssig brug af biblioteket i nattetimerne er det desværre nødvendigt at ændre Allerød Biblioteks åbningstider i en periode til: Mandag-fredag kl. 6-21 (betjent 11-18), lørdag kl. 6-21 (betjent 10-14) og søndag kl. 6-21,' skriver biblioteket og tilføjer:

'Vi beklager de gener, det vil medføre. Giver de nye åbningstider dig problemer med at få afleveret dine lån, så er du meget velkommen til at kontakte os via henvendelsesformularen på bibliotekets hjemmeside.'

Det har ikke i skrivende stund været muligt at få en uddybende kommentar fra bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt.