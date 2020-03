For at støtte op om myndighedernes tiltag i forhold til at forebygge spredning af coronavirus aflyser Allerød Biblioteker alle arrangementer i marts og april.

Allerød Bibliotek aflyser alle arrangementer i marts og april

Det sker for at støtte op om myndighedernes tiltag i forhold til at forebygge spredning af coronavirus

Studieture aflyst

Samtidig har Allerød Gymnasium aflyst to studieture til Firenze, oplyser rektor Kirsten Schiellerup på gymnasiets hjemmeside 10. marts.

'Der er ingen tvivl om, at vi alle bliver nødt til at hjælpes ad med at få dæmpet udbredelsen af smitte med coronavirus – også her på AG. Skolen følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger og Sundhedsstyrelsens anvisninger nøje,' skriver rektor og tilføjer:

'I nat blev rejser til hele Italien frarådet. Det betyder, at vi i dag har aflyst to af vores planlagte studieture nemlig de to, der gik til Firenze. Vi følger fortsat udviklingen på dette område tæt ift. de andre studieture, der er planlagt i uge 14. Hvis Sundhedsstyrelsen fraråder rejser, gennemfører vi dem naturligvis ikke. Hvis studieture aflyses får eleverne direkte besked.'