Allan Michael Kjær har givet svar til mange danskere under corona-krisen. Pressefoto

Allan fra Allerød hjælper danskerne med corona

Allan Michael Kjær fra Allerød giver danskerne svar, når de ringer til Corona-hotline

Allerød Nyt - 10. juli 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtig mange danskere har under Corona-krisen stillet spørgsmål til blandt andet de retningslinjer, der kommer fra myndighederne. En af dem, der guider danskerne og giver dem svar, er den lokale Allan Michael Kjær fra Allerød, som blev ansat i Hjemmeværnet for at bemande den officielle hotline, som ledes af Rigspolitiet.

"Når man har haft en samtale og personen i den anden ende af samtalen siger tak - så er det det værd. Jeg er glad for, at jeg kan hjælpe og gøre folk tryggere," fortæller Allan Michael Kjær.

Allan Michael kan via en Ipad hente svar på mange af de spørgsmål, der kommer fra danskerne. Samtidig bliver Allan Michael opdateret med de nyeste retningslinjer, når han møder ind på job. Allan Michael kan også trække på medarbejdere fra blandt andet Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet, hvis der kommer spørgsmål, som ikke er beskrevet i de guides, der ligger.

Hjemmeværnet støtter Det hele begyndte fredag eftermiddag 6. marts klokken 13.30. Her bad Rigspolitiet om støtte til bemanding af den nationale corona-hotline. Hotlinen blev allerede etableret i slutningen af februar af sundhedsmyndighederne med bistand fra Beredskabsstyrelsen. Men efterspørgslen steg siden hen, og derfor blev Hjemmeværnet bedt om at støtte.

Hjemmeværnet er vant til at stille med et stort antal personer med kort varsel. I starten var det frivillige i Hjemmeværnet, men da Hotlinen gik over til at være mere permanent, ansatte Hjemmeværnet mere end 200 personer til i døgndrift at svare på spørgsmål fra borgerne. Det er Rigspolitiet, som har ledelsen af hotlinen, og her leverer Hjemmeværnet således en stor del af bemandingen. For Allan Michael Kjær var det naturligt at springe til

"Jeg startede som frivillig. Siden er jeg blevet ansat. Det var naturligt for mig at stille op. Jeg er mellem to job, så jeg havde også mulighed for at tage jobbet på callcentret. For mig giver det utrolig meget mening," siger Allan Michael Kjær.

Han har gennem karrieren haft mange forskellige job. Han har også haft job som direktør og er vant til dialogen med mennesker. Derudover peger Allan selv på, at han er en voksen moden person, som gennem livet har mødt mange forskellige typer mennesker, og det gør ham godt rustet til samtalerne.