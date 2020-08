Se billedserie Ungdomsskolens fiskehold fangede nogle store fisk. Privat foto

Aktiviteter gav en på opleveren

Allerød Nyt - 21. august 2020

Allerød Ungdomsskole har i lighed med andre instanser i kommunen haft mulighed for at tilbyde sommeraktiviteter til de unge i kommunen og udbudt en række både faglige og kreative hold i løbet af de seks sommerferieuger.

Herudover blev det med de ekstra midler fra aktivitetspuljen alligevel muligt at gennemføre den populære U-camp, som normalt holdes i ungdomsskolens egen hytte i Sverige. Campen blev i år flyttet til Bornholm.

"Set i lyset af Covid 19-situationen blev vi nødt til at tænke i nye muligheder, da Sverige jo var lukket land, og Bornholm, som både er rig på natur og oplevelser, viste sig at være mere oplagt til formålet, men et dyrere alternativ," udtaler Ulla Holtze fra Allerød Ungdomsskole, i en pressemeddelelse.

Ny tilgang til ligninger Sommerferie og matematik er ikke nødvendigvis en kombination, der motiverer en ung.

Men på ungdomsskolens matematikcamp i uge 28 fik de unge øjnene op for, at matematik ikke blot er et kedeligt og svært fag, men at det faktisk kan bruges til mange ting, også til sjov og ballade.

"Mit største mål for campen var ikke, at de unge skulle knække hele koden til den abstrakte matematik, men derimod at få øjnene op for fagets muligheder, og hvor sjovt det kan være at lave matematik," fortæller underviser Victoria Madsen.

Fisk og styrketræning Ungdomsskolens fiskehold var en kombination af teori og praksis, fordelt over fire uger, hvor de unge både lærte om at fiske i åer og søer og fik specifik viden om, hvordan man fanger blandt andet ørred og stør.

Efter en dags teori tog holdet på fisketur og prøvede teorierne af i den virkelige verden.

Og så blev der fanget fisk. Det var store fisk, fanget af nogle meget stolte elever.

Også styrketræningsholdet var velbesøgt og gav mulighed for at træne tre gange ugentligt i hele sommerferien i ungdomsskolens styrketræningslokale under Engholm-hallen.

"En del af de unge var gengangere fra det oprindelige styrketræningshold, men der var også en del nye ansigter, fortæller Marcus Øbo Henriksen, der står i spidsen for undervisningen.

Kreativiteten blomstrede I uge 32 kørte holdet "Det kreative pusterum" på Barresøgaard, som var et fyldt hold med i alt 12 kreative piger.

Hele ugen blev der tegnet, malet og hygget, både indendørs og udendørs.

Et af formålene med kurset var at lære de unge at slippe perfektionisme og bare have det sjovt.

Ifølge evalueringerne ser det ud til at være lykkedes meget godt.

Til glæde og gavn Det er nyt for ungdomsskolen at lave sommerferieaktiviteter, og hele sommerprogrammet blev da også skruet sammen i sidste øjeblik.

"Vi er rigtig glade for, at vi har så mange engagerede undervisere, der kunne træde til med så kort varsel," siger ungdomsskoleleder Alex Lind-Hansen.

"Men mest af alt er vi stolte over tilbagemeldingerne fra de unge, som fortæller, at vores aktiviteter har været til stor glæde og gavn, og vi håber på at se mange af de unge, når vi begynder igen," tilføjer han.

Ungdomsskolen indleder den nye sæson i uge 39.