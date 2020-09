Se billedserie Der bliver stadig holdt åbent, men aftenåbent er aflyst og spredes i stedet ud over både fredag og lørdag, hvor kunderne kan opleve ekstra hygge. Foto: Jens Berg Thomsen

Aftenåbent afløses af en weekend med hygge blandt Lillerøds butikker

Coronavirussen gør, at der skal være afstand i både tid og rum. Derfor holder butikkerne hygge hen over fredag og lørdag i stedet for at have åbent til klokken 20 på fredag

Allerød Nyt - 23. september 2020 kl. 19:35 Af Jens Berg Thomsen

Lukketskiltene kommer frem til sædvanlig tid på fredag i butikkerne i Lillerøds bymidte, for en planlagt aftenåbent frem til klokken 20 bliver i stedet strukket hen over både fredag og lørdag.

"Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi skal også passe på byens borgere og være ansvarlige. Så i stedet for én aften med længere åbent, vil vi gerne sprede hyggen til at vare begge dage, og vi holder stadig åbent helt som normalt," siger Lene Krogh, formand for Handelsforeningen.

Der kommer stadig flag i gaden, som der skulle have været til aftenåbent, og butikkerne gør lidt ekstra ud af det hele og har også nogle aktiviteter, som kunderne vil kunne opleve.

"Vi vil gerne have, at folk kigger forbi," siger handelsforeningesformanden.

I blandt andet Dronninglund i Nordjylland har et open by night-arrangementer medført flere smittede med coronavirus.

"Man skal tænke sig grundigt om, hvis man vil til et arrangement. Især hvis man er risikopatient. Har man forudgående sygdom, eller er man en ældre person, så ville jeg prøve at undgå større forsamlinger og lokaler med mange mennesker. At stille sig i en lang kø i supermarkedet er ikke nogen god idé," siger ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital Michael Dalager-Pedersen til Nordjyske.