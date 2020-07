En i dag 21-årig mand fik fængselsdom for en række hackerangreb tilbage i 2016. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Afpressede præsident fra computer i Allerød: 21-årig dømt for hackerangreb

Krævede bitcoins for at stoppe angreb på parlaments hjemmeside

04. juli 2020
Af Jens Berg Thomsen

En i dag 21-årig mand fik forleden en fængselsstraf på ni måneders betinget fængsel for en lang række hackerangreb og tilfælde af afpresning på myndigheder og virksomheder både inden for landets grænser og i udlandet. Det hele var sket via en computer placeret i Allerød Kommune, lød det i rækken af tiltalepunkter.

Sammen med en hackergruppe og en anden person var manden tiltalt for at have skaffet sig adgang til andes oplysninger eller programmer via deres computere på systematisk og organiseret vis. Computerne havde hjemme i blandt andet Tyskland, Brasilien, Pakistan, Kazakhstan, Østrig og Norge.

Derudover var manden også tiltalt for at have været medvirkende til at rette en række såkaldte DdOS-angreb, som bidrager til at lægge hjemmesider ned. Blandt andet var det sket mod en bank i en tidsperiode på en dag tilbage i april 2016. Her havde manden så krævet en løsesum på tre såkaldte Bitcoins for at stoppe angrebet.

Et andet eksempel på et DdOS-angreb var sket mod hjemmesiden www.lrs.lt - som er den officielle hjemmeside for Litauens parlament. Angrebet havde varet seks timer, også tilbage i 2016, og her havde den i dag 21-årige mand krævet en løsesum på fire Bitcoins for at standse angrebet. Forsøget på afpresningen var sket via en Twitter-profil mod ingen ringere end landets daværende præsident, Dalia Grybauskaite.

Også et transportfirma og en anden bank var blandt de forurettede parter, som den i dag 21-årige havde forsøgt sig at få bitcoins ud af, kan man læse i dommen fra Retten i Hillerød.

Den 21-årige erkendte på forhånd sig skyldig i alle anklagepunkter. Straffen på ni måneders betinget fængsel har en prøveperiode på to år.