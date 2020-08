Aflyser og udskyder festligheder

"Der er ikke så meget at gøre. Det er ærgerligt, men omvendt er vi nødt til at passe på hinanden. Og med de begrænsninger, der er, kunne det ikke lade sig gøre," siger borgmester Karsten Längerich (V) og henviser blandt andet til, at regeringen ikke kommer til at lempe forsamlingsforbuddet på maksimalt 100 personer.