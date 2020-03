Aflagt AFK-tøj til Kenya

'Allerød-pigerne Mathilde Olsen og Sofia Horn tog til Kenya lige efter nytår, for at være på børnehjemmet 'Dream'. De tog 50 kilo bagage med, fyldt med ting til børnene. Børnetøj og sko i alle størrelser, skoleting som blyanter og linealer - alting, stort som småt. Ting der kan virke som småting for os, kan gøre en kæmpe forskel for de kenyanske børn.'

Sådan skriver Allerød FK på sin hjemmeside og fortsætter:

'I bagagen var der aflagt tøj fra Allerød FK ungdom ældst.'

'AFK er taknemmelig for Mathildes samt Sofias store indsats, og bare glad for at kunne hjælpe, hvor der er behov,' lyder det fra klubben.

mik.