Affaldskontoret bliver en del af Niras

Opkøb efter flere års tæt samarbejde

Allerød Nyt - 30. april 2020

Fra 1. maj 2020 er rådgivningsvirksomheden Affaldskontoret en del af Niras. Opkøbet sker efter flere års tæt samarbejde imellem de to virksomheder på mange opgaver for stat og kommuner. Dermed er de nye organisatoriske forhold et logisk skridt, som vil betyde endnu bedre rådgivning til Niras' samarbejdspartnere inden for affald og cirkulær økonomi, skriver virksomheden med hovedsæde i Allerød i en pressemeddelelse. Affaldskontoret er mangeårig samarbejdspartner for staten og landets kommuner, for hvem man har lavet affaldsplaner og rådgivet om indsamlingssystemer, kildesortering og i det hele taget bistået med rådgivning om nye løsninger for affald og ressourcer. "Der kommer til at ske rigtig meget på området for affaldsplanlægning, -håndtering og genanvendelse i de kommende år. Vi kan se, at vi sammen med Affaldskontoret er et rigtig stærkt team. Sammen har vi den faglige tyngde, der skal til for at drive innovationen fremad i omstillingen til cirkulær økonomi," siger Camilla K. Damgaard, afdelingsleder i Niras.

Mere og bedre genanvendelse af ressourcer Den grønne omstilling i affaldssektoren er godt i gang. Kommuner, borgere og erhvervsliv arbejder ihærdigt på at øge genanvendelsen. Men det kræver bedre analyser, nye vejledninger og mere samarbejde, slår Niras fast. 'Affaldskontoret og Niras har hver især bidraget til det klare politiske mål om at øge mængden af ressourcer, som bliver genanvendt, og at højne kvaliteten i genanvendelsen samt forebygge affaldsdannelse. Næste skridt for sektoren kræver rådgivning, som giver realiserbare og omkostningseffektive løsninger. Det skridt tager vi nu sammen,' hedder det i pressemeddelelsen. "Det er vigtigt for os, at vores tilgang til opgaveløsningen forbliver den samme – og at vores kunder oplever, at vi kører 'business as usual', selvom vi er blevet en del af Niras. Nu kan vi løse opgaverne endnu bedre ved at inddrage de mange, nye kolleger. Og det bliver kun nemmere, nu hvor vi også vil dele kontor," siger Henning Jørgensen, som er partner og stifter af Affaldskontoret.

Succesfuldt affaldstræf fortsætter Affaldskontoret har i mange år drevet en succesfuld konference på Fyn for aktørerne i den danske affaldsbranche. "Vores årlige 'træf' på Lykkesholm fortsætter – selvfølgelig. Vi glæder os til i fremtiden at byde velkommen til en række arrangementer rundt om i landet og til at præsentere vores nye kolleger i Niras for deltagerne," siger Hanne Johnsen, som er den anden partner i Affaldskontoret. Affaldskontoret består af partnerne Hanne Johnsen og Henning Jørgensen samt fire tilknyttede konsulenter. De bliver en del af affaldsteamet på Niras' hovedkontor i Allerød, men vil arbejde tæt sammen med Niras' øvrige affaldseksperter, der sidder på kontorer i Aalborg, Aarhus og Esbjerg.

