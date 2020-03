'Det er naturligvis ikke acceptabelt at dumpe affald foran genbrugspladsen - husk også at udvise samfundssind her. Sørg for at gemme affaldet derhjemme,' lyder det fra Allerød Kommune. Arkivfoto

Affald dumpes foran genbrugsplads

Der er tilfælde, hvor folk har dumpet deres affald til Allerød Genbrugsplads på Nordkranvej udenfor genbrugspladsen.

Det oplyser Allerød Kommune på sin hjemmeside.

'Dette er naturligvis ikke acceptabelt. Husk også at udvise samfundssind her. Sørg for at gemme affaldet derhjemme,' skriver kommunen og tilføjer:

'Affald fra f.eks. oprydning i skuret og kælderen skal du selv opbevare indtil genbrugspladserne åbner igen.'

Norfors har besluttet at lukke genbrugspladserne - herunder Allerød Genbrugsplads - for privatpersoner indtil videre. Beslutningen er taget på baggrund af corona-situationen og regeringens anbefalinger om at begrænse smitten.