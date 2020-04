Advarer mod brandfare: Især dette redskab er farligt

brandfare Det tørre vejr er ved at sætte sig rundt omkring, og det får nu Nordsjællands Brandvæsen, der dækker Allerød Kommune, til at advare om brandfare.

" Vi kan bestemt mærke, at sæsonen for naturbrande er i gang. Det gode vejr betyder, at mange er i haven og bruger åben ild. Vi holder naturligvis løbende øje med brandfareindekset, og vi skal forvente, at vi frem til næste omgang regn har moderat til høj brandrisiko i hele vores dækningsområde," siger operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen Claus Larsen i en pressemeddelelse.

"Ukrudtsbrænderen er en af de helt store syndere, når det kommer til naturbrand. Mange tror fejlagtigt, at ukrudtet skal brænde, før det forsvinder, og det betyder, at der desværre indimellem går ild i omkringliggende bygninger, hække eller andet. I virkeligheden behøver man blot lige svitse ukrudtet kortvarigt, for at det har en effekt," skriver selskabet videre og oplyser, at man har været ude til seks naturbrande i området, der også tæller en række andre nordsjællandske kommune.