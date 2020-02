AG-elever legede med Lego-klodser på universitetet

Fornylig var 3V fra Allerød Gymnasium (AG) på Københavns Universitet for at høre professor Søren Eilers fortælle om eksperimentel matematik og Lego.

Foredraget handlede om, hvordan matematiske problemer kan formuleres ved hjælp af Lego og studeres med computere.

Efter foredraget lavede 3V en øvelse, hvor de blandt andet skulle vise, at der er 37 muligheder med bare tre 2x1 Lego-klodser.

"At eksperimentere med Lego-klodser kan give masser af viden og mening, også for unge mennesker over legealderen," siger klassens matematiklærer, Stine Weisbjerg.

mik.