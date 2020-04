'Det er ekstra vigtigt i denne tid, at der er tid til masser af omsorg og nærvær til det enkelte barn, og at børnene bliver mødt af genkendelighed og faste voksne,' påpeger Allerød Forældreorganisation. Temafoto

AFO ser positivt på genåbningsplan: Nu har vi til gode at se løsningerne i praksis

Allerød Forældreorganisation opfordrer Allerød Kommune til at give alle familier, som ikke ønsker at benytte sig af dagtilbud, muligheden for at udmelde børn midlertidigt

Allerød Forældreorganisation (AFO) har stillet en række forslag til Allerød Kommune om genåbningen af pasningstilbud, og AFO glæder sig over at se, at det i vid udstrækning svarer til den plan for genåbning, der er lagt op til i Allerød kommune. 'Nu har vi til gode at se, hvordan løsningerne bliver i praksis,' skriver AFO i et skriftligt svar til Allerød Nyt om, hvordan organisationen oplever genåbningen i Allerød Kommune.

Hygiejne og omsorg AFO understreger, at det er svært at give et kort svar på spørgsmålet, 'da det er en meget kompliceret situation for både forældre og politikere.' 'Derudover er der meget, der stadig er uafklaret, da der ikke er meget, der reelt er åbnet endnu,' påpeger AFO, der lægger vægt på, at forældre i Allerød Kommune skal kunne aflevere deres børn i tryg forvisning om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hygiejne overholdes og børnene møder den omsorg og nærvær, de har brug for. 'AFO forventer, at der åbnes op på en måde, som er tryg for vores børn, derfor glæder vi os over, at børne- og skoleudvalget i Allerød Kommune holder fast i den forudsætning, og AFO forventer, at genåbningen udsættes, hvis der ikke kan findes tilstrækkelige ressourcer til både at sikre omsorg og hygiejne,' skriver organisationen og fortsætter: 'Vi har hørt fra forældre, der er bekymrede og frustrerede over, at hverdagen er så forandret: Eksempelvis er madordningen suspenderet, og børnene skal være hjemme i mindst 48 timer ved selv de mindste sygdomstegn. Der er rigtigt mange kommende skolebørn, som skulle have været startet i mini-SFO, men afskeden med børnehaven og opstarten i mini-SFO er meget anderledes i denne situation. De mindste børn har været hjemme så længe, at opstarten kan minde om en gen-indkøring.'

Har stillet en vifte af forslag 'Det er ekstra vigtigt i denne tid, at der er tid til masser af omsorg og nærvær til det enkelte barn, og at børnene bliver mødt af genkendelighed og faste voksne,' påpeger AFO, der derfor har foreslået, at nye indkøringer bliver udskudt for at sikre, at der er overskud til at tage imod de nye børn og forældre. 'Derudover har vi blandt andet foreslået, at der er to faste voksne til de samme seks vuggestuebørn, to faste voksne til de samme 12 børnehavebørn og to voksne til 12 mini-SFO børn,' oplyser AFO og fortsætter: 'Og vi har opfordret til, at institutionerne tager legepladserne, skoven og andre udendørs faciliteter i brug så meget som muligt. Derudover står der flere kommunale bygninger, såsom biblioteker og haller, tomme som kunne bruges af børnene.' 'AFO glæder sig over at se, at dette i vid udstrækning svarer til den plan for genåbning, der er lagt op til i Allerød Kommune. Nu har vi til gode at se, hvordan løsningerne bliver i praksis.'

Midlertidig udmeldelse AFO påpeger, at dagtilbud og skoler nu har været lukket i en måned. 'Vi mener ikke, at det er rimeligt, at forældre fortsat skal betale for et dagtilbud, som de ikke har mulighed for at bruge, dette gælder bl.a. SFO, som ikke åbner op efter skoletid,' skriver AFO og fortsætter: 'Derudover opfordrer vi Allerød Kommune til at give alle familier, som ikke ønsker at benytte sig af dagtilbuddet, muligheden for at udmelde barnet midlertidigt. Det er en løsning, som f.eks. Gladsaxe Kommune har gjort brug af.' 'Vi mener heller ikke, at forældrene med børn i dagtilbud skal betale fuld pris for den madordning, som er afskaffet i flere af institutionerne,' lyder det fra Allerød Forældreorganisation.

