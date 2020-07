Ældre borger slog hjemmehjælper i ansigtet og hev hendes tørklæde af

En 21-årig kvindelig ansat i den private hjemmepleje foretog som led i sit arbejde torsdag eftermiddag et besøg hos en ældre borger i Allerød. Da borgeren åbnede døren for hende, gav han i hånlige vendinger udtryk for, at han ikke ønskede hendes tilstedeværelse, hvorefter han hev kvindens tørklæde af, tog fat i hendes hår og slog hende gentagne gange med knyttet næve i ansigtet. Kvinden vristede sig herefter fri og flygtede fra stedet.