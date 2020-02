ABTK's parasport-ungdom til tops i Malmø

Allerød Bordtennisklub (ABTK) var repræsenteret med hele tre deltagere i bordtennis-disciplinen ved Malmø Open, som er Nordens største multisportsbegivenhed for atleter med handicap. Det blev endda til flere medaljer.

I den stående række for juniorer gik Niklas A. Jensen videre til A-slutspillet efter sejr over en irsk og dansk spiller og et enkelt nederlag til en svensker. Desværre blev kvartfinalen endestationen mod en anden svensker. I stående klasse 6 var Niklas marginaler fra avancement til A-slutspillet, som kunne have ført til en kamp mod Niklas forbillede, Peter Rosenmeier, som vandt rækken.

Hjalte Rytkov spillede sig frem til semifinalen i stående klasse 7 B efter blandt andet at have besejret en spiller fra Irland i en lang opslidende kamp. Derudover var Hjalte i finalen i ungdom stående B. Dermed blev det både til en sølv- og en bronzemedalje til Hjalte.