ABTK-piger er med helt i top

Historien gentog sig, da den danske ungdomselite i bordtennis indviede den nye sportsarena Royal Stage i Hillerød. Efter en weekenden med mange kampe ved Danmarks Top 12 for piger endte Emma og Sofie Eckeroth som nummer to og tre. Det var samme pladser som i 2019, selvom det i år var mod lidt ældre modstandere.

Emma vandt ni ud af de 11 kampe og trak sig denne gang sejrrigt ud af opgøret mod sin søster, Sofie. Dermed fik hun revanche for sidste års nederlag i Top 12, DM-finalen og ABTK's klubmesterskaber. Sofie kunne dog også være tilfreds med sin indsats. For der var meget langt til podiet efter hendes tre nederlag i lørdagens seks kampe. Men på trods af feber i kroppen spillede hun helt fantastisk og gik ubesejret igennem søndagens kampe.

Allerød var repræsenteret med yderligere to piger i rækken, da Alma Hvas Jacobsen og Mille Marie Birkemose Søndergaard via et stævne i december havde kvalificeret sig. Alma og Mille endte som nr. 11 og 12 og kan se tilbage på et stævne, hvor de fik vist, at de kan spille op imod de stærkeste modstandere.

Klubbens cheftrænere for ungdom, Peter Stilling og Rikke Salomonsen, er tilfredse med spillernes indsats og resultater.

"Vores piger er kommet flot og styrket igennem de mange hårde kampe. De er blevet belønnet for at have fokus på deres udvikling frem for resultater. Pigerne har i hele stævnet spillet offensivt bordtennis og vist, at de ikke er bange for at bruge de teknisk vanskelige slag, heller ikke når det er helt tæt og lige. De er også blevet meget bedre til at håndtere det mentale pres, som er en afgørende faktor – ikke mindst i en så hård turnering som Danmarks Top 12," siger Peter Stilling.

Rikke Salomonsen supplerer:

"Top 12 har igen været en god oplevelse. Ikke mindst på grund af det sammenhold og fællesskab, som skabes, når vi er så mange med fra samme klub. Det gør Allerød Bordtennisklub stærkere, og det bliver der lagt mærke til i andre klubber. Det viser, at vores strategi om udvikling af et åbent og inkluderende træningsmiljø bærer frugt, og at det sagtens kan gå hånd i hånd med målrettet talentudvikling for dem, der vil."

mik.